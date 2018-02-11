Фанаты раскритиковали Анастасию Волочкову за фото с ухажером
Фанаты известной балерины Анастасии Волочковой раскритиковали ее новое фото с ухажером, которое она разместила в Instagram.
Фотоснимок Анастасии Волочковой, на котором она позирует в объятиях ухажера, поклонники звезды раскритиковали. По их мнению, пара на обнародованном кадре выглядит слишком скованно. От некоторых фанатов не ускользнул контраст между танцовщицей и мужчиной. Некоторые подписчики отметили, что новый ухажер балерины принадлежит к числу рядовых обывателей сайта знакомств.
Кто-то из поклонников Анастасии Волочковой разместил в Сети данные о возлюбленном знаменитости. Согласно информации, молодой человек зарегистрирован сразу на нескольких сайтах знакомств, а в своей анкете он указал, что не против познакомиться с состоятельной избранницей, которая смогла бы обеспечить ему безбедную жизнь.
Фотоснимок Анастасии Волочковой, на котором она позирует в объятиях ухажера, поклонники звезды раскритиковали. По их мнению, пара на обнародованном кадре выглядит слишком скованно. От некоторых фанатов не ускользнул контраст между танцовщицей и мужчиной. Некоторые подписчики отметили, что новый ухажер балерины принадлежит к числу рядовых обывателей сайта знакомств.
Кто-то из поклонников Анастасии Волочковой разместил в Сети данные о возлюбленном знаменитости. Согласно информации, молодой человек зарегистрирован сразу на нескольких сайтах знакомств, а в своей анкете он указал, что не против познакомиться с состоятельной избранницей, которая смогла бы обеспечить ему безбедную жизнь.