Фанаты раскритиковали Анастасию Волочкову за фото с ухажером

Фотоснимок Анастасии Волочковой, на котором она позирует в объятиях ухажера, поклонники звезды раскритиковали. По их мнению, пара на обнародованном кадре выглядит слишком скованно. От некоторых фанатов не ускользнул контраст между танцовщицей и мужчиной. Некоторые подписчики отметили, что новый ухажер балерины принадлежит к числу рядовых обывателей сайта знакомств.Кто-то из поклонников Анастасии Волочковой разместил в Сети данные о возлюбленном знаменитости. Согласно информации, молодой человек зарегистрирован сразу на нескольких сайтах знакомств, а в своей анкете он указал, что не против познакомиться с состоятельной избранницей, которая смогла бы обеспечить ему безбедную жизнь.