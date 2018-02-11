Джейми Оливер закроет 12 своих ресторанов в Британии

Согласно пресс-релизу сети заведений итальянской кухни, закрытие отдельных ресторанов необходимо для соответствия остальных закусочных современным условиям ведения бизнеса, когда руководство компании прилагает максимум усилий для роста ресторанов и увеличения прибыли, пишет издание Eater.При закрытии Jamie's Italian пострадают около 450 сотрудников. Остальные рестораны знаменитого шеф-повара должны провести переговоры о снижении арендной платы. Ранее Оливер закрывал 6 ресторанов из-за низких рейтингов, когда клиенты стали часто жаловаться на хамское поведение менеджеров. Тогда и начались проблемы с доходами сети Jamie's Italian.