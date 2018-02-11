Бывший политик Латвии заявил, что при СССР жить было лучше

Политик сравнил былые времена с текущими и пришел к заключению, что население в Латвии живет бедно, исключения составляют бизнесмены. Однако основная часть граждан все чаще покидает страну.Альфред Рубикс рассказал, что при СССР появлялось примерно тысяча квартир каждый год, и жители страны получали их бесплатно. При советском строе в Латвию приезжали для того, чтобы жить и работать. К началу 80-х годов страна насчитывала около 2,7 млн человек. По информации на 2016 год в Латвии проживает 1 958 800 человек.Внучка экс-политика тоже уехала из страны и проживает теперь в Лондоне. По имеющимся данным от Центрального статистического управления Латвии, из страны стабильно выезжают люди. Если взять среднестатистический показатель, то в день уезжает 55 человек, львиную долю которых составляет молодежь.