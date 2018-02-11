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Бывший политик Латвии заявил, что при СССР жить было лучше

Бывший политик Латвии Альфред Рубикс заявил, что при СССР стране жилось лучше, нежели сейчас. В частности, Рубикс отметил, что тогда жилось легче – была перспектива, и население страны с надеждой устремлялось в будущее. Об этом он рассказал в своем интервью печатному изданию Latvijas Avize.

Бывший политик Латвии заявил, что при СССР жить было лучше


Политик сравнил былые времена с текущими и пришел к заключению, что население в Латвии живет бедно, исключения составляют бизнесмены. Однако основная часть граждан все чаще покидает страну.

Альфред Рубикс рассказал, что при СССР появлялось примерно тысяча квартир каждый год, и жители страны получали их бесплатно. При советском строе в Латвию приезжали для того, чтобы жить и работать. К началу 80-х годов страна насчитывала около 2,7 млн человек. По информации на 2016 год в Латвии проживает 1 958 800 человек.

Внучка экс-политика тоже уехала из страны и проживает теперь в Лондоне. По имеющимся данным от Центрального статистического управления Латвии, из страны стабильно выезжают люди. Если взять среднестатистический показатель, то в день уезжает 55 человек, львиную долю которых составляет молодежь.
Общество
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 12:30
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