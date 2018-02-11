На автосалоне в Женеве будет представлен Mercedes-AMG GT Coupe
Весной текущего года на автосалоне в Женеве будет представлен автомобиль Mercedes-AMG GT Coupe. Новинка комплектуется плагин-гибридным силовым агрегатом производительностью более 800 лошадиных сил.
Предполагается, что купеобразный седан Mercedes-AMG GT Coupe появится в продаже в этом году. На днях в сеть были выложены фотографии, которые наглядно демонстрируют некоторые детали нового автомобиля.
Четырёхдверное купе Mercedes-AMG GT Coupe представляет собой серийную версию концепта Mercedes-AMG GT, представленного в 2017 году. В частности, автомобиль получил широкую решётку радиатора, три отверстия на переднем бампере и активный задний спойлер. Крыша у купе в задней части плавно спускается на багажный отсек.
В салоне автомобиля появится полностью цифровая приборная панель и большой сенсорный экран информационно-развлекательного комплекса. Согласно данным инсайдеров, под капотом Mercedes-AMG GT Coupe будет установлен битурбированный агрегат V8 объёмом 4,0 литра производительностью более 600 лошадиных сил. Предполагается, что купе также получит гибридную силовую установку мощностью 800 «лошадей».
Предполагается, что купеобразный седан Mercedes-AMG GT Coupe появится в продаже в этом году. На днях в сеть были выложены фотографии, которые наглядно демонстрируют некоторые детали нового автомобиля.
Четырёхдверное купе Mercedes-AMG GT Coupe представляет собой серийную версию концепта Mercedes-AMG GT, представленного в 2017 году. В частности, автомобиль получил широкую решётку радиатора, три отверстия на переднем бампере и активный задний спойлер. Крыша у купе в задней части плавно спускается на багажный отсек.
В салоне автомобиля появится полностью цифровая приборная панель и большой сенсорный экран информационно-развлекательного комплекса. Согласно данным инсайдеров, под капотом Mercedes-AMG GT Coupe будет установлен битурбированный агрегат V8 объёмом 4,0 литра производительностью более 600 лошадиных сил. Предполагается, что купе также получит гибридную силовую установку мощностью 800 «лошадей».
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 12:40