На автосалоне в Женеве будет представлен Mercedes-AMG GT Coupe

Предполагается, что купеобразный седан Mercedes-AMG GT Coupe появится в продаже в этом году. На днях в сеть были выложены фотографии, которые наглядно демонстрируют некоторые детали нового автомобиля.Четырёхдверное купе Mercedes-AMG GT Coupe представляет собой серийную версию концепта Mercedes-AMG GT, представленного в 2017 году. В частности, автомобиль получил широкую решётку радиатора, три отверстия на переднем бампере и активный задний спойлер. Крыша у купе в задней части плавно спускается на багажный отсек.В салоне автомобиля появится полностью цифровая приборная панель и большой сенсорный экран информационно-развлекательного комплекса. Согласно данным инсайдеров, под капотом Mercedes-AMG GT Coupe будет установлен битурбированный агрегат V8 объёмом 4,0 литра производительностью более 600 лошадиных сил. Предполагается, что купе также получит гибридную силовую установку мощностью 800 «лошадей».