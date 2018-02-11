Рэпер Тимати опубликовал милое фото с 3-летней дочерью Алисой

Известный рэп-исполнитель Тимати разместил в Сети милый снимок своей 3-летней дочери Алисы. Малышка пришлась по душе поклонникам артиста, многие из них отметили харизму девочки и чувство юмора. На свежем фотоснимке ребенок держит маску с изображением лица своего отца в руке, и начинает «перевоплощение» в рэп-исполнителя.Публикация всего за несколько часов набрала более 130 тысяч одобрительных отметок и более, чем 500 комментариев от фанатов Тимати.