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Зрители уверены, что победителями свадебного конкурса "Дома-2" станут Александра Черно и Иосиф Оганесян

Грядёт свадебный конкурс "Дома-2", поэтому зрители поспешили немного порассуждать на тему возможных победителей, и ими, как им кажется, могут стать Александра Черно и Иосиф Оганесян.

Многие пары перед конкурсом распадаются, что делает "Свадьбу года" немного скупой на претендентов. Но какие-то возлюбленные всё-таки могут хорошо себя показать, хоть и не пользуются большой популярностью сейчас.

Зрители уверены, что победителями свадебного конкурса "Дома-2" станут Александра Черно и Иосиф Оганесян

В данный момент именно альянсы Купин-Донцова и Оганесян-Черно кажутся главными претендентами на победу. Что интересно, армянин и его вспыльчивая брюнетка в последнее время выглядят куда более ярко, и при этом они менее любимы, чем их конкуренты.

Мать Донцовой уже обвинила Александру и Иосифа в подлости, что также не делает чести этой паре. К слову, фолловеры считают, что это может стать хорошим бонусом именно для них. Ирина Михайловна заявила, что Оганесян мошенник, на которого вообще не надо обращать внимания.

Давно наблюдающие за событиями на проекте зрители предположили, что за Черно и Оганесяна, скорее всего, будут голосовать, потому что все хотят зрелища и скандалов. В частности, теперь есть возможность понаблюдать, как Александра будет мучиться в браке со своим любимым обманщиком.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 08:10
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