В Чикаго дебютирует гоночный Hyundai i30 N TCR Race Car
В рамках автосалона в Чикаго состоится презентация модели Hyundai I30 N с внешностью гоночного автомобиля. Новинка примет участие в заезде Pirelli World Challenge TCR, марафон стартует 23 марта на территории США.
Автомобиль Hyundai I30 N стал несколько ширине, его наделили дополнительной вентиляцией и передним рассекателем. Также машина получила большое крыло, пересмотренный задний бампер и 18-дюймовые колёсные диски.
В салоне автомобиля убрали лишние комплектующие для автоспорта, при этом здесь появились особые кресла с 6-точечными ремнями, рулевое колесо в спортивном стиле, стальная конструкция и система Lifeline для тушения возгорания.
В подкапотном пространстве автомобиля Hyundai i30 N TCR установлен турбодвигатель производительностью 350 лошадиных сил, оснащённый цифровым блоком Life Racing. Работает агрегат в тандеме с секвентальной коробкой передач на 6 скоростей и эффективными тормозами.
Автомобиль Hyundai I30 N стал несколько ширине, его наделили дополнительной вентиляцией и передним рассекателем. Также машина получила большое крыло, пересмотренный задний бампер и 18-дюймовые колёсные диски.
В салоне автомобиля убрали лишние комплектующие для автоспорта, при этом здесь появились особые кресла с 6-точечными ремнями, рулевое колесо в спортивном стиле, стальная конструкция и система Lifeline для тушения возгорания.
В подкапотном пространстве автомобиля Hyundai i30 N TCR установлен турбодвигатель производительностью 350 лошадиных сил, оснащённый цифровым блоком Life Racing. Работает агрегат в тандеме с секвентальной коробкой передач на 6 скоростей и эффективными тормозами.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 12:10