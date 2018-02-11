В Чикаго дебютирует гоночный Hyundai i30 N TCR Race Car

Автомобиль Hyundai I30 N стал несколько ширине, его наделили дополнительной вентиляцией и передним рассекателем. Также машина получила большое крыло, пересмотренный задний бампер и 18-дюймовые колёсные диски.В салоне автомобиля убрали лишние комплектующие для автоспорта, при этом здесь появились особые кресла с 6-точечными ремнями, рулевое колесо в спортивном стиле, стальная конструкция и система Lifeline для тушения возгорания.В подкапотном пространстве автомобиля Hyundai i30 N TCR установлен турбодвигатель производительностью 350 лошадиных сил, оснащённый цифровым блоком Life Racing. Работает агрегат в тандеме с секвентальной коробкой передач на 6 скоростей и эффективными тормозами.