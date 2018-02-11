В Великобритании дворник чудом избежал смерти от упавшей на него глыбы льда

Кусок льда, весивший примерно 20 кг, приземлился всего в нескольких метрах от испуганного человека. Момент падения зафиксировала камера авторегистратора на машине такси, припаркованного недалеко от места событий.Как полагают местные обитатели, лед упал с пролетавшего лайнера.Управление гражданской авиации страны заявляет: к ним приходят ежегодно порядка 30 жалоб на падающий лед. Но представитель местного аэрофлота уточнил, что ледяные камни с самолетов падают достаточно редко. Вполне могло быть, что глыба была каким-нибудь метеорологическим явлением.