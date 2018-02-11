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В Великобритании дворник чудом избежал смерти от упавшей на него глыбы льда

В столице Великобритании дворник наводил порядок на улице, когда внезапно его чуть не убила упавшая прямо с неба глыба льда.
В Великобритании дворник чудом избежал смерти от упавшей на него глыбы льда


Кусок льда, весивший примерно 20 кг, приземлился всего в нескольких метрах от испуганного человека. Момент падения зафиксировала камера авторегистратора на машине такси, припаркованного недалеко от места событий.

Как полагают местные обитатели, лед упал с пролетавшего лайнера.

Управление гражданской авиации страны заявляет: к ним приходят ежегодно порядка 30 жалоб на падающий лед. Но представитель местного аэрофлота уточнил, что ледяные камни с самолетов падают достаточно редко. Вполне могло быть, что глыба была каким-нибудь метеорологическим явлением.
В мире / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 12:00
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