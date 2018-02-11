В США в руке 11-летнего ребенка выросла улитка

Доктора в Лос-Анджелесе, на прием к которым обратилась семья подростка, увидели, что в районе локтя у того есть небольшая припухлость. Внешне это напоминало нарыв, с той разницей, что это место не болело и не чесалось.Медики решили нарыв вскрыть и почистить, но, разрезав, увидели в ране нечто твердое темного цвета. Позже выяснилось, что это был моллюск. Улитка выросла из личинки, которая попала в ранку, когда ребенок, поскользнувшись, упал рядом с водой. После курса антибиотиков, прописанных докторами, ребенок выздоровел.Моллюск из ранки был размером примерно в 4 миллиметра, хотя обычно подобный вид улиток вырастает до 25 миллиметров. Выжил он в теле человека благодаря своей способности удерживать влагу внутри себя. А вот на следующий день после операции улитка погибла.