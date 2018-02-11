Маск поделился подробностями о кроссовере Model Y

Общественности стали известны некоторые подробности, касающиеся проектирования командой Илона Маска новой модели автомобиля Tesla. В частности, Маск отметил свою взволнованность при проектировании Model Y и уточнил, что до сих пор размышляет над способом, который поможет ускорить процесс изготовления машин и сделать его наиболее эффективным. Для легкого производства необходимо придумать особенный дизайн автомобиля.Компания Tesla надеется привлечь большие инвестиции данным кроссовером, поскольку рассчитан он будет на людей со средним достатком, что значительно повысит продажи и, соответственно, прибыль предприятия. В дальнейшем будут известны и остальные детали Model Y. Пока что дата начала выпуска модели остается неопределенной, но скорее всего ее представят в 2020 году.