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Эксперты указали на нюансы, подтверждающие, был ли автомобиль в аварии или нет

Эксперты автомобильного рынка указали на ряд нюансов, которые могут подтвердить то, попадал ли автомобиль в аварии или нет.
Эксперты указали на нюансы, подтверждающие, был ли автомобиль в аварии или нет


Косвенно могут указать на пережитую машиной аварию новые фары на старом авто. Их изготавливают из пластика, который со временем может покрыться царапинами или треснуть. Фары чаще всего страдают при столкновениях.

Эксперты рекомендуют проводить осмотр авто в светлое время суток. При этом у машины должен быть вымыт салон. Возможно, слоем пыли стараются скрыть недостатки. Рассматривать все нужно с близкого расстояния.

Настораживает и цена машины, которая значительно ниже среднерыночной. Таким способ могут пытаться продавать авто, которому через неделю потребуется капремонт.

Крышка капота и двери у авто должны открываться с легкостью, при этом их уровень должен иметь одинаковый зазор и быть на одном уровне с кузовом. Если что-то не соответствует стандартам, это может указывать на замену комплектующих.
Общество / Авто
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 11:00
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