Модель Мария Лиман в прозрачном бюстгальтере предстала в образе полицейского

Модель «Playboy» Мария Лиман в своем аккаунте Instagram опубликовала новый эротический снимок, на котором в этот раз запечатлена в образе полицейского.На фото сексуальная Лиман позирует в бюстгальтере, а на ее голове надета полицейская фуражка, которую девушка придерживает рукой.Подписала свой пост модель так: «Кому мне сегодня оформить «нападение на сотрудника при исполнении?». Всем желающим она предложила «поднять ручку».Фолловеры моментально стали заваливать публикацию комментариями. Один из подписчиков написал: «Побольше бы таких «внутренних органов».Большинство поклонников по достоинству оценили новый горячий образ модели. За первые 15 минут после того, как Мария поделилась снимком, пост набрал более тысячи лайков.