Модель Мария Лиман в прозрачном бюстгальтере предстала в образе полицейского
Модель «Playboy» Мария Лиман опубликовала эротический снимок, на котором в фуражке и в прозрачном бюстгальтере предстала в образе полицейского.
Модель «Playboy» Мария Лиман в своем аккаунте Instagram опубликовала новый эротический снимок, на котором в этот раз запечатлена в образе полицейского.
На фото сексуальная Лиман позирует в бюстгальтере, а на ее голове надета полицейская фуражка, которую девушка придерживает рукой.
Подписала свой пост модель так: «Кому мне сегодня оформить «нападение на сотрудника при исполнении?». Всем желающим она предложила «поднять ручку».
Фолловеры моментально стали заваливать публикацию комментариями. Один из подписчиков написал: «Побольше бы таких «внутренних органов».
Большинство поклонников по достоинству оценили новый горячий образ модели. За первые 15 минут после того, как Мария поделилась снимком, пост набрал более тысячи лайков.
Модель «Playboy» Мария Лиман в своем аккаунте Instagram опубликовала новый эротический снимок, на котором в этот раз запечатлена в образе полицейского.
На фото сексуальная Лиман позирует в бюстгальтере, а на ее голове надета полицейская фуражка, которую девушка придерживает рукой.
Подписала свой пост модель так: «Кому мне сегодня оформить «нападение на сотрудника при исполнении?». Всем желающим она предложила «поднять ручку».
Фолловеры моментально стали заваливать публикацию комментариями. Один из подписчиков написал: «Побольше бы таких «внутренних органов».
Большинство поклонников по достоинству оценили новый горячий образ модели. За первые 15 минут после того, как Мария поделилась снимком, пост набрал более тысячи лайков.