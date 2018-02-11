Ученые обнаружили способ понизить устойчивость рака к химиотерапии
Чуть ли не основной сложностью при лечении рака является сопротивляемость злокачественных клеток к проводимой химиотерапии. Теперь же научные работники нашли способ "отключать" устойчивость раковых клеток.
Сопротивляемость клеток рака зачастую приводит к его повторам и метастазам. Такая резистентность возможна из-за особых белков, которые занимаются выкачиванием из здоровых клеток токсинов, а из раковых - химиотерапевтических медикаментов. Специалисты Мэрилендского университета выявили, что такую деятельность белков можно понизить или вовсе прервать всего лишь "отключив" подачу энергии к клеткам.
Научные работники использовали в этом методе воздействие на клетки с помощью специально созданных наночастиц и инфракрасного лазера. Это позволило снизить выработку того вещества, которое влияет на запасание энергии. Данное открытие поможет уменьшить дозы лекарств и избежать некоторых побочных эффектов у пациентов.
Сопротивляемость клеток рака зачастую приводит к его повторам и метастазам. Такая резистентность возможна из-за особых белков, которые занимаются выкачиванием из здоровых клеток токсинов, а из раковых - химиотерапевтических медикаментов. Специалисты Мэрилендского университета выявили, что такую деятельность белков можно понизить или вовсе прервать всего лишь "отключив" подачу энергии к клеткам.
Научные работники использовали в этом методе воздействие на клетки с помощью специально созданных наночастиц и инфракрасного лазера. Это позволило снизить выработку того вещества, которое влияет на запасание энергии. Данное открытие поможет уменьшить дозы лекарств и избежать некоторых побочных эффектов у пациентов.