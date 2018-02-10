В системе TRAPPIST-1 ученые нашли замену Земли

Ученые находят больше доказательств того, что планеты ТРАПИСТ-1 заполнены водой. Согласно новому исследованию, опубликованному в «Астрономии и астрофизике», группа исследователей из Бернского университета в Швейцарии проанализировала гравитационные притяжения планет друг к другу, дабы выяснить детали их плотности.Благодаря этим расчетам команда смогла сделать некоторые более точные расчеты относительно планет, чем предполагаемые ранее. Исследователи определили, что все семь планет состоят в основном из горных пород и содержат до 5% воды. Если каждая планета действительно имеет столько воды, то это в 250 раз больше воды, чем в океанах Земли.«Конечно, планеты не идентичны друг другу, а некоторые почти наверняка имеют больше воды, чем другие. Внешние планеты системы, такие как TRAPPIST-1g и TRAPPIST-1h, вероятно, являются ледяными планетами, в то время как самые близкие планеты, такие как TRAPPIST-1b и TRAPPIST-1c, имеют плотную атмосферу, что помешало бы нам легко добраться до этой воды» - сообщил Саймон Гримм, руководитель этой исследовательской группы в Бернском университете.Ученый объяснил, что если бы человечество начало колонизацию системы TRAPPIST-1, то для этих целей планета TRAPPIST-1e была бы лучшей, так как она имеет скалистую поверхность, тонкую атмосферу и жидкую воду. Конечно, туда еще нужно добраться, но приятно знать, что если человечество когда-нибудь вынуждено будет покинуть собственную Солнечную систему, у нас будет пункт назначения, в котором мы достаточно уверены, заключил исследователь.