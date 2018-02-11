Уфологи на старых снимках обнаружили странные вспышки на Уране

Из-за своего слишком далекого расположения Уран лидирует в списке наименее изученных планет Солнечной системы. Благодаря данным Voyager 2 от 1986 года астрономам удалось предположить, что Уран является ледяной и полностью безжизненной планетой. Однако так ли это на самом деле?В ходе исследования снимков Урана от 2011 года, сделанных обсерваторией W. M. Keck, расположенной на пике Мауна-Кеа на Гаваях, виртуальные уфологи обнаружили странные огни над поверхностью планеты, которые планетологи объяснили обычной грозой или полярными сияниями. Однако подобное объяснение не удовлетворило независимых экспертов, так как Уран получает столь ничтожное количество солнечного света, что оно не способно вызвать красочные авроры, подобные земным.Более того, уфологи уверены, что Уран на самом деле обитаем, и государственные космические компании знают это, но намеренно скрывают эти сенсационные факты. Уж очень странные вспышки напоминают, по мнению уфологов, огни мегаполисов на Земле.