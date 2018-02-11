Валерий Блюменкранц извинился за шутку о девяти годах на "Доме-2"

Ранее, напомним, Валерий неожиданно заявил, что планирует затмить Дарью Пынзарь и всё её семейство. Парень объяснил, что девушка действительно очень долго была на реалити-шоу с любимым человеком, но он сможет прожить на телестройке дольше. Фанаты принялись гадать, как именно Валерий, и так уже явно теряющий популярность, собирается это сделать. Мужчина расставил все точки над "и", сказав, что говорил это не всерьёз.Кроме того, Блюменкранц добавил, что он и его жена Тата собираются оставить "Дом-2" уже в конце 2018 года. Ранее супруга участника говорила, что им хочется отправиться в США, и отметила, что они уже готовят документы для этого.Как известно, Тата долгое время мечтала о славе на периметре. Рейтинговая блондинка хотела стать ведущей и добиться ещё больших успехов на ТНТ. Но с появлением её дочки Бетти на свет эти планы ушли на задний план.