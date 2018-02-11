Откровенный снимок Эллы Сухановой заставил подписчиков думать, что она страдает после развода

Многие заметили, что самые свежие снимки Эллы выглядят весьма провокационными. Это странно для девушки, которая совсем недавно развелась, считают пользователи. Впрочем, предполагают они же, это вполне нормально для той, которая развелась и страдает из-за этого. Известны случаи, когда знаменитости торжествовали, публикуя вызывающие снимки, а потом оказывалось, что им просто хотелось самоутвердиться.Именно это, считают фанаты, и происходит сейчас с Сухановой. Они, конечно, хотят ошибаться, но смотрится всё именно так. Особенно стало заметно не лучшее настроение девушки после появления на её странице фото, где она запечатлена без нижнего белья. Этот материал возмутил многих, так как Элла уж очень яро радуется жизни после развода, что кажется слишком подозрительным.Впрочем, нашлись и те, кто посчитал, что фото без бюстгальтера очень даже ничего. Они отметили, что телезвезда поистине сексуальна.