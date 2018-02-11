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Карина Пронина уверена, что Давид Анташвили стал агрессивным из-за травмы детства

Участница "Дома-2" Карина Пронина, которая далеко не лучшим образом относится к Давиду Анташвили, рассказала некоторые факты из прошлого парня, которые ей кажутся весьма неприятными.

Не секрет, что Давид и Карина не так давно повздорили. В ходе потасовки девушка набросилась на коллегу по периметру, а он облил её водой из шланга, намочив дорогое платье. Пронина давно хотела отомстить своему обидчику, и теперь, кажется, нашла неплохой способ.

Карина Пронина уверена, что Давид Анташвили стал агрессивным из-за травмы детства

Карина, заметившая, как и все зрители, что Давид постоянно ругается и дерётся с представителями слабого пола, не сомневается, что причина такого поведения кроется в травмированном детстве молодого человека.

«Давид продолжает оскорблять, подымать руку и вести себя абсолютно неадекватно. Я считаю, что Давид самоутверждается за счёт тех, кто слабее его в физическом плане, однако и сам Давид внутренне очень слаб. И я считаю, что эта агрессия идёт из-за какой-то психологической, возможно, травмы детства. Просто я с ним общалась, он мне рассказывал про свои школьные годы», - написала Карина в блоге Instagram.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 07:40
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