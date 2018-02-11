Карина Пронина уверена, что Давид Анташвили стал агрессивным из-за травмы детства

«Давид продолжает оскорблять, подымать руку и вести себя абсолютно неадекватно. Я считаю, что Давид самоутверждается за счёт тех, кто слабее его в физическом плане, однако и сам Давид внутренне очень слаб. И я считаю, что эта агрессия идёт из-за какой-то психологической, возможно, травмы детства. Просто я с ним общалась, он мне рассказывал про свои школьные годы», - написала Карина в блоге Instagram.

Не секрет, что Давид и Карина не так давно повздорили. В ходе потасовки девушка набросилась на коллегу по периметру, а он облил её водой из шланга, намочив дорогое платье. Пронина давно хотела отомстить своему обидчику, и теперь, кажется, нашла неплохой способ.Карина, заметившая, как и все зрители, что Давид постоянно ругается и дерётся с представителями слабого пола, не сомневается, что причина такого поведения кроется в травмированном детстве молодого человека.