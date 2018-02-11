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В Дании археологи нашли артефакт с рунической надписи

Во время археологической экспедиции на территории города Рибе (Дания), а именно на месте рыночной площади специалисты нашли уникальный гребень с рунической надписью. Специалисты рассказали, что интерес данной находки находится в том, что на нем было выявлено слово «гребень».

Кроме гребня археологам удалось найти маленькую пластину, но еще не ясно из чего она была создана, из кости или рога, на которой также была высечена надпись. Ранее во время раскопок в Рибе уже было найдено пару предметов с руническими надписями.
В Дании археологи нашли артефакт с рунической надписи

Гребень сильно пострадал из-за времени, поэтому расшифровать слово на нем было не просто, тем более некоторые части артефакта вовсе отсутствовали.

Ранее источником сообщалось, что в Великом Новгороде были найдены шахматные фигуры четырнадцатого века. Археологи заметили, что было найдено три шахматные фигуры красного цвета.
Технологии
Добавил: Oleneva Сегодня, 06:45
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