В пригороде Парижа начали испытания мини-гильотин для крыс

Устройства представляют собой механизмы, у которых есть лезвия, датчики, реагирующие на тепло и движение. Мини-гильотины установили в трубах канализации. В тот момент, когда к лезвию приближается крыса, оно опускается и рубит ее позвоночник.Со слов разработчиков, этот способ избавления от грызунов гуманный - животное не страдает, так как смерть наступает мгновенно. К тому же, в отличие от многочисленных ядов, механизм безопасен для окружающей среды и людей.За месяц проведения эксперимента на гильотине было «казнено» уже 45 крыс. Тестировать устройство будут до конца марта. Если эффективность его будет доказана, то мини-гильотины установят и в других пригородах и районах Парижа.Новая разработка придется как раз кстати, так как после наводнения столицу Франции в начале года заполонили крысы.