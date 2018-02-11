В пригороде Парижа начали испытания мини-гильотин для крыс
Во Франции, в пригороде Парижа начались испытания мини-гильотин для крыс.
Устройства представляют собой механизмы, у которых есть лезвия, датчики, реагирующие на тепло и движение. Мини-гильотины установили в трубах канализации. В тот момент, когда к лезвию приближается крыса, оно опускается и рубит ее позвоночник.
Со слов разработчиков, этот способ избавления от грызунов гуманный - животное не страдает, так как смерть наступает мгновенно. К тому же, в отличие от многочисленных ядов, механизм безопасен для окружающей среды и людей.
За месяц проведения эксперимента на гильотине было «казнено» уже 45 крыс. Тестировать устройство будут до конца марта. Если эффективность его будет доказана, то мини-гильотины установят и в других пригородах и районах Парижа.
Новая разработка придется как раз кстати, так как после наводнения столицу Франции в начале года заполонили крысы.
Устройства представляют собой механизмы, у которых есть лезвия, датчики, реагирующие на тепло и движение. Мини-гильотины установили в трубах канализации. В тот момент, когда к лезвию приближается крыса, оно опускается и рубит ее позвоночник.
Со слов разработчиков, этот способ избавления от грызунов гуманный - животное не страдает, так как смерть наступает мгновенно. К тому же, в отличие от многочисленных ядов, механизм безопасен для окружающей среды и людей.
За месяц проведения эксперимента на гильотине было «казнено» уже 45 крыс. Тестировать устройство будут до конца марта. Если эффективность его будет доказана, то мини-гильотины установят и в других пригородах и районах Парижа.
Новая разработка придется как раз кстати, так как после наводнения столицу Франции в начале года заполонили крысы.
Общество
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 10:30