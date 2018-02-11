В Сеть попал тизер нового мультфильма «Гринч – похититель Рождества»

Интересно, что тизер был выпущен специально к зимней Олимпиаде, которая в этом году началась в столице Южной Кореи – Пхенчхане. Так на видео можно пронаблюдать, как Гринч смотрит телевизор, по которому показывают спортивные соревнования. Увлекшись просмотром, похититель Рождества начинает представлять себя в роли чемпиона по спорту на льду.Созданием проекта занималась компания Illumination Entertainment, которая до этого уже выпускала такие мультфильмы как «Миньоны» и «Тайная жизнь домашних животных». При этом пока нет никаких подробностей касательно сюжета работы, но разработчики утверждают, что это будет совсем новая история о Гринче.