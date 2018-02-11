Китай сумел за 5 лет вывести 68,53 млн. человек из бедности

Так отмечается, что с 2012 по 2017 год коэффициент бедности китайцев был изменен с 10,2% до 3,1%. Таким образом, уже в конце 2017 года сотрудниками Госсовета Китая было зафиксировано уже 30 миллионов бедных местных жителей.Власти страны заявляют, что уже в этом году планируется уменьшить количество бедных еще на 10 миллионов человек. Что касается дальнейшей перспективы, то уже к 2020 году такой касты людей в Китае остаться не должно.