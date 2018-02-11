Церемония открытия Олимпиады-2018 установила новый рекорд в российском интернете
Просмотр церемонии праздничного открытия Олимпиады в Южной Корее, поставил рекорд на территории рунета, торжественное событие просмотрено рекордным числом пользователей сети Интернет. Результатам по данной онлайн - трансляции, аналитики дают предостерегающий прогноз, так как это считается уникальным случаем, в котором интернет-аудитория смогла значительно превысить телевизионную.
Предварительные оценки указывают, что только в «Одноклассниках» трансляция церемония была посмотрена 3,5 миллионами уникальных зрителей. Особо отмечено, что страница плеера собрала посещений - 5,6 миллионов. Как передает РБК, сайты «Матч ТВ» и Spotrbox.ru собрали еще 150 тысяч просмотров. Есть и уточнения, что общий объем всей интернет - аудитории не достиг предела и мог быть больше, если бы к вещанию подключилась социальная сеть «ВКонтакте», которая по техническим причинам не смогла запустить трансляцию.
В настоящее время, эксперты продолжают подсчеты общей аудитории по трансляциям. Ситуация прокомментирована главой Института современных медиа Кириллом Танаевым. Он подчеркивает, что с большей вероятностью, это не станет единственным случаем в отечественных медиа, когда на долю просмотревших в Сети открытие Игр, выпало значительное преимущество, по сравнению с числом телезрителей.
Предварительные оценки указывают, что только в «Одноклассниках» трансляция церемония была посмотрена 3,5 миллионами уникальных зрителей. Особо отмечено, что страница плеера собрала посещений - 5,6 миллионов. Как передает РБК, сайты «Матч ТВ» и Spotrbox.ru собрали еще 150 тысяч просмотров. Есть и уточнения, что общий объем всей интернет - аудитории не достиг предела и мог быть больше, если бы к вещанию подключилась социальная сеть «ВКонтакте», которая по техническим причинам не смогла запустить трансляцию.
В настоящее время, эксперты продолжают подсчеты общей аудитории по трансляциям. Ситуация прокомментирована главой Института современных медиа Кириллом Танаевым. Он подчеркивает, что с большей вероятностью, это не станет единственным случаем в отечественных медиа, когда на долю просмотревших в Сети открытие Игр, выпало значительное преимущество, по сравнению с числом телезрителей.
Общество / Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 09:40