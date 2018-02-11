Церемония открытия Олимпиады-2018 установила новый рекорд в российском интернете

Предварительные оценки указывают, что только в «Одноклассниках» трансляция церемония была посмотрена 3,5 миллионами уникальных зрителей. Особо отмечено, что страница плеера собрала посещений - 5,6 миллионов. Как передает РБК, сайты «Матч ТВ» и Spotrbox.ru собрали еще 150 тысяч просмотров. Есть и уточнения, что общий объем всей интернет - аудитории не достиг предела и мог быть больше, если бы к вещанию подключилась социальная сеть «ВКонтакте», которая по техническим причинам не смогла запустить трансляцию.В настоящее время, эксперты продолжают подсчеты общей аудитории по трансляциям. Ситуация прокомментирована главой Института современных медиа Кириллом Танаевым. Он подчеркивает, что с большей вероятностью, это не станет единственным случаем в отечественных медиа, когда на долю просмотревших в Сети открытие Игр, выпало значительное преимущество, по сравнению с числом телезрителей.