Google за год перечислила 2,9 млн долларов нашедшим уязвимости
Компания Google среди пользователей проводит программу по поиску уязвимостей. В рамках этой программы в прошлом году выплатили 2,9 млн. долларов.
Руководство Google несколько лет назад задействовало программу bug bounty. Благодаря ей пользователи могут отыскать разные уязвимости в программах компании, а также указать на них за определённое вознаграждение. Со стороны пользователей очень высокий интерес к этой программе, однако, не все способны реально отыскать в работе Google недочеты. В рамках этой программы согласно итогам прошлого года компания выплатила $2,9 млн своим помощникам. Например, Гуан Гум получил $112 500, выявив несколько вредоносных программ в смартфоне Pixel.
Количество людей, которые в прошлом году помогли улучшить работу продукции Google, достигло 274 человека. Безопасность уже давно выступает основным приоритетом компании. Вследствие этого на ее обеспечении компания не собирается экономить.
Руководство Google несколько лет назад задействовало программу bug bounty. Благодаря ей пользователи могут отыскать разные уязвимости в программах компании, а также указать на них за определённое вознаграждение. Со стороны пользователей очень высокий интерес к этой программе, однако, не все способны реально отыскать в работе Google недочеты. В рамках этой программы согласно итогам прошлого года компания выплатила $2,9 млн своим помощникам. Например, Гуан Гум получил $112 500, выявив несколько вредоносных программ в смартфоне Pixel.
Количество людей, которые в прошлом году помогли улучшить работу продукции Google, достигло 274 человека. Безопасность уже давно выступает основным приоритетом компании. Вследствие этого на ее обеспечении компания не собирается экономить.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 10:10