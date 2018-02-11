Google за год перечислила 2,9 млн долларов нашедшим уязвимости

Руководство Google несколько лет назад задействовало программу bug bounty. Благодаря ей пользователи могут отыскать разные уязвимости в программах компании, а также указать на них за определённое вознаграждение. Со стороны пользователей очень высокий интерес к этой программе, однако, не все способны реально отыскать в работе Google недочеты. В рамках этой программы согласно итогам прошлого года компания выплатила $2,9 млн своим помощникам. Например, Гуан Гум получил $112 500, выявив несколько вредоносных программ в смартфоне Pixel.Количество людей, которые в прошлом году помогли улучшить работу продукции Google, достигло 274 человека. Безопасность уже давно выступает основным приоритетом компании. Вследствие этого на ее обеспечении компания не собирается экономить.