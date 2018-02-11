В продаже появилась компьютерная мышь Dark Core RGB SE

Сообщается, что мышь Dark Core RGB SE можно подключать к компьютеру как с помощью кабеля USB, так и с помощью датчика беспроводной связи. Также интересно, что устройство способно питаться не только от батареек, но и с помощью беспроводной технологии Qi от фирменного коврика Corsair MM1000.Мышь обладает сменными боковыми поверхностями, которые дают возможность пользователю регулировать захват гаджета. Приятным дополнением является функциональная RGB-подсветка. Помимо этого стоит отметить возможность сохранения пользовательских настроек с помощью отдельной встроенной памяти.Цена Dark Core RGB SE составляет 100 евро.