В продаже появилась компьютерная мышь Dark Core RGB SE
Компания Corsair вывела на рынок компьютерную мышь Dark Core RGB SE, которая была анонсирована еще на CES 2018. Отмечается, что периферийное устройство оснащено оптическим сенсором, который позволяет пользователю работать в диапазоне от 100 до 16 000 DPI.
Сообщается, что мышь Dark Core RGB SE можно подключать к компьютеру как с помощью кабеля USB, так и с помощью датчика беспроводной связи. Также интересно, что устройство способно питаться не только от батареек, но и с помощью беспроводной технологии Qi от фирменного коврика Corsair MM1000.
Мышь обладает сменными боковыми поверхностями, которые дают возможность пользователю регулировать захват гаджета. Приятным дополнением является функциональная RGB-подсветка. Помимо этого стоит отметить возможность сохранения пользовательских настроек с помощью отдельной встроенной памяти.
Цена Dark Core RGB SE составляет 100 евро.
Сообщается, что мышь Dark Core RGB SE можно подключать к компьютеру как с помощью кабеля USB, так и с помощью датчика беспроводной связи. Также интересно, что устройство способно питаться не только от батареек, но и с помощью беспроводной технологии Qi от фирменного коврика Corsair MM1000.
Мышь обладает сменными боковыми поверхностями, которые дают возможность пользователю регулировать захват гаджета. Приятным дополнением является функциональная RGB-подсветка. Помимо этого стоит отметить возможность сохранения пользовательских настроек с помощью отдельной встроенной памяти.
Цена Dark Core RGB SE составляет 100 евро.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 09:50