Бибер обратился за помощью к духовнику после глубокой депрессии Селены Гомес

Иностранные СМИ опубликовали фото певца Джастина Бибера и Карла Ленца, его 38-летнего духовного наставника. Принадлежит пастор Ленц к церкви Хиллсонг, которая проповедует Пятидесятничество, не приемлющее аборты, гомосексуальность и учения об эволюции.Высшей ценностью церкви Хиллсонг явлется Библия. Последователи христианской общины верят в креационизм – это значит, что они считают все существующее в мире созданием Бога, а не интеллекта или эволюции.Под влиянием общения с Ленцом в ходе частых встреч Бибер начал проповедовать жизненные принципы церкви Хиллсонг. 23-летний певец на концертном туре «Purpose» преподавал гастрольной команде библейские принципы.