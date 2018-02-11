Поклонники раскритиковали чёрное платье Светланы Лободы

Фанаты в комментариях к посту массово стали говорить, что Светлане данный вариант одежды совсем не идёт. Один из фолловеров заявил, что в таком платье исполнительница песен напоминает «чёрную вдову». Этот наряд Лобода хочет надеть на одно из своих выступлений, однако фанаты стали отговаривать артистку от такого образа.По их мнению, этот мрачный вид совсем не подходит ни под одну композицию популярной певицы. Мало кто из подписчиков заступился за выбор Светланы, причем единогласно Instagram-пользователи писали, что проводить такие эксперименты над своей внешностью артистке не стоит. Пост исполнительницы песен в течение двух часов собрал около 65 тысяч отметок « Мне нравится» и более 900 комментариев.