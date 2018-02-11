Плеер VLC глобально обновили впервые за три года

Он стал показывать HDR, а также 360-градусные видео. Бесплатный видеоплеер VLC девятого февраля получил апдейт до третей версии. Программа обновлялась глобально три года назад последний раз. VLC в третьей версии получил множество исправлений, новых функций. При этом главным стало аппаратное ускорение на всех доступных платформах. Им поддерживается 4K, 8K, HEVC, HDR. За счёт этого должна уменьшиться нагрузка на процессоры. Практически всю работу совершать будут выделенные графические ускорители. VLC начал поддерживать аудио с больше чем 8 каналами, стриминг через Chromecast.Данный плеер является доступным для многих современных платформ, включая Windows Phone, Android, iOS, Chrome OS, Windows, macOS, Linux, и так далее.