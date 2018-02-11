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4 космических разработки NASA упростили жизнь обычным жителям Земли

Это может показаться удивительным, но почти в каждом доме находится одна из четырех разработок NASA, которая планировалась для упрощения жизни астронавтов в условиях космического пространства.

4 космических разработки NASA упростили жизнь обычным жителям Земли


Из разработок Национального управления космическими полетами, планировавшихся упростить жизнь астронавтов в космическом вакууме почти в каждом доме находиться, например, очиститель воздуха от Active Pure, благодаря которому во время утечки газа в Лос-Анджелесе три года назад сотни американцев спаслись от неминуемого удушья. Еще одним изобретением NASA является «мини-холодильник», имеющийся практически у всех любителей вылазок на природу.

Не осталось в стороне и программное обеспечение, разработанное космическим агентством. Так, нанализатором погодных условий до сих пор активно используют в авиакомпании Boeing. Примечательно, что именно эта программа помогает NASA прогнозировать погоду на некоторых космических телах Солнечной системы, в частности на Марсе, Венере и на спутнике Сатурна Титане. Не упустил возможности использовать космические технологии и Microsoft, в таблицах Excel которого заложена программа NASA, с помощью которой в агентстве рассчитывают стоимость космических миссий.
dzen / Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 04:00
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