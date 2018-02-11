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Специалисты: Алгоритм научился вычислять бракноньеров за полсекунды

С каждым годом браконьеры убиваю всё больше и больше животных ради своей выгоды. Специалисты Университета Южной Калифорнии решили задействовать теорию игр и ИИ для предугадывания случаев браконьерства и для выслеживания нарушителей.

По понятным причинам браконьеры работают ночью, поэтому простыми камерами сфотографировать их почти невозможно, но благодаря инфракрасным лучам можно увидеть даже ночью. Но проблема в том, что всю ночь следить за происходящим слишком сложно, из-за этого Элизабет Бонди и ее команда решили разработать специальный метод маркировки множества тысяч животных на видео.
Специалисты: Алгоритм научился вычислять бракноньеров за полсекунды

С помощью такой маркировки и разработанного алгоритма, составленного с использованием Faster RCNN, ученым удалось обучить компьютер отличать людей от животных на ночных видео. Кроме того, ученые научили алгоритм выслеживать браконьеров используя только ноутбук в полевой станции в реальном времени. Изображение на экран будет передаваться с дронов, которые наблюдают за территорией заповедников.
Наука
Добавил: Oleneva Сегодня, 05:00
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