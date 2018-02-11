В Каннах впервые наградят лучшего киберспортсмена в мире

В данное время во всем мире геймеры и болельщики голосуют за участников соревнования за звание лучшего киберспортсмена мира. Конечно, свой выбор сделает и жюри конкурса.В состав жюри премии «GreatGamers» входят профессионалы индустрии киберспорта: Сами Оуэрфелли - популярный игрок CS:GO и директор ESL France, Стефани Харви - защитница женских прав в киберспорте, японец Дайго Умехара - неоспоримый мастер файтингов, Джефф Хунгунган - знаменитый стример, а также Кевин де Конинг - один из лучших игроков Европы.Премия будет вручена в пяти номинациях: RTS, FPS, MOBA, Sports и Entertainer. Голосуют в каждой из них сначала фанаты и другие геймеры.Церемония вручения премии «Great Gamers» лучшему киберспортсмену пройдет в Каннах 25 февраля.