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Виктория Борисевич из "Дома-2" начала работать с десяти лет

Виктория Борисевич из "Дома-2", которая не смогла построить отношения с Давидом Анташвили, рассказала о своём прошлом и растрогала подписчиков в Instagram.

Слухи о Виктории, попавшей на реалити-шоу около месяца назад, ходят давно, и они самые разные. Поэтому девушка поспешила расставить точки над "и" и поведать о себе поклонникам и хейтерам.

Виктория Борисевич из "Дома-2" начала работать с десяти лет

Борисевич написала, что работать начала с самого детства, в связи с чем прекрасно знает деньгам цену, а на проект пришла, чтобы найти свое счастье. Анташвили не подошёл, так как Виктория увидела в нём участника, который просто выполняет задания организаторов, чтобы находиться на периметре как можно дольше.

Виктория росла в Минске. Денег в её семье было всегда очень мало. К слову, это и заставило Борисевич взяться за оплачиваемый труд пораньше. С десяти лет она занималась продажей грибов, а помогала в этом сестра. В 15 лет она стала фасовщицей.

Прежде ходили слухи, что Борисевич знает о детской колонии не понаслышке, но девушка отрицает это.

До "Дома-2" у Виктории были длительные отношения, которыми, как считает брюнетка, можно гордиться.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 07:30
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