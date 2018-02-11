Виктория Борисевич из "Дома-2" начала работать с десяти лет

Слухи о Виктории, попавшей на реалити-шоу около месяца назад, ходят давно, и они самые разные. Поэтому девушка поспешила расставить точки над "и" и поведать о себе поклонникам и хейтерам.Борисевич написала, что работать начала с самого детства, в связи с чем прекрасно знает деньгам цену, а на проект пришла, чтобы найти свое счастье. Анташвили не подошёл, так как Виктория увидела в нём участника, который просто выполняет задания организаторов, чтобы находиться на периметре как можно дольше.Виктория росла в Минске. Денег в её семье было всегда очень мало. К слову, это и заставило Борисевич взяться за оплачиваемый труд пораньше. С десяти лет она занималась продажей грибов, а помогала в этом сестра. В 15 лет она стала фасовщицей.Прежде ходили слухи, что Борисевич знает о детской колонии не понаслышке, но девушка отрицает это.До "Дома-2" у Виктории были длительные отношения, которыми, как считает брюнетка, можно гордиться.