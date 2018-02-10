Валерий Сюткин показал, как выглядит в 59 лет

Поводом для данных заключений стало последние фото на страничке Сюткина. Однако так считают не все его подписчики, даже наоборот, а именно меньшая часть фолловеров. Большинство комментариев от поклонников оказались позитивного характера.В этом году Сюткину исполнится шестьдесят лет. Как для своего возраста исполнитель песен всё равно выглядит прекрасно. Фанаты Валерия понимают, что рано или поздно года начинают сказываться на внешнем виде человека, а в этом случае влияние возраста на внешность артиста оказывается минимальным.