Экспертами названа главная опасность посещения порносайтов
Специалисты в сфере технологий IT из Китайской Народной Республики рассказали, чем является опасным посещение порнографических сайтов.
При этом выводы экспертов оказались очень неожиданными, однако полезными для большинства пользователей. Китайские специалисты отмечают, что после посещения порно-сайтов у рядовых пользователей компьютеры могут начать майнить имеющуюся криптовалюту. Это будет осуществляться непосредственно для хакеров, размещающих в рамках порноресурсов специальные программы, которые к ПК цепяют любителей взрослого кино. В свою очередь майнинг это добровольный процесс. Однако хакерские программы предоставляют возможность применения для вычислений чужих ПК. В данном случае злоумышленники получают прибыль.
Экспертами отмечается, что одна половина данных программ размещается на порносайтах. Другая половина имеется на сайтах объявлений, на видеохостингах и в персональных блогах.
При этом выводы экспертов оказались очень неожиданными, однако полезными для большинства пользователей. Китайские специалисты отмечают, что после посещения порно-сайтов у рядовых пользователей компьютеры могут начать майнить имеющуюся криптовалюту. Это будет осуществляться непосредственно для хакеров, размещающих в рамках порноресурсов специальные программы, которые к ПК цепяют любителей взрослого кино. В свою очередь майнинг это добровольный процесс. Однако хакерские программы предоставляют возможность применения для вычислений чужих ПК. В данном случае злоумышленники получают прибыль.
Экспертами отмечается, что одна половина данных программ размещается на порносайтах. Другая половина имеется на сайтах объявлений, на видеохостингах и в персональных блогах.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 08:30