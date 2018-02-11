Экспертами названа главная опасность посещения порносайтов

При этом выводы экспертов оказались очень неожиданными, однако полезными для большинства пользователей. Китайские специалисты отмечают, что после посещения порно-сайтов у рядовых пользователей компьютеры могут начать майнить имеющуюся криптовалюту. Это будет осуществляться непосредственно для хакеров, размещающих в рамках порноресурсов специальные программы, которые к ПК цепяют любителей взрослого кино. В свою очередь майнинг это добровольный процесс. Однако хакерские программы предоставляют возможность применения для вычислений чужих ПК. В данном случае злоумышленники получают прибыль.Экспертами отмечается, что одна половина данных программ размещается на порносайтах. Другая половина имеется на сайтах объявлений, на видеохостингах и в персональных блогах.