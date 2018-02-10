Минобороны и «Ленфильм» будут сотрудничать в сфере патриотического кинематографа

Владимир Буздыган рассказал, что около 80% фильмов военно-патриотической тематики во времена государственного кинематографа создавалось по заказу или при непосредственном участии Министерства обороны. Он уверен, что есть довольно серьезный ресурс для восстановления влияния на современный кинематограф, чтобы он обращался чаще к теме армейских традиций и к военному патриотизму.Согласно договоренности, департамент культуры Минобороны и Ленфильм будут вести сотрудничество не только по созданию фильмов, но и совместно популяризировать отечественный кинематограф в среде военнослужащих.