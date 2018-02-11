Лиза Триандафилиди и Алексей Чайчиц не участвуют в жизни коллектива "Дома-2" и думают, как назовут своих детей
Участники "Дома-2" Лиза Триандафилиди и Алексей Чайчиц, которые ещё не обручались даже по сейшельским обычаям, как это стало модно на периметре, выбирают имена своим пока не родившимся детям, в очередной раз пытаясь доказать общественности, что их намерения можно назвать серьёзными.
В блоге Лиза заявила, что чувствует себя счастливой рядом с Алексеем, а ему, конечно же, очень хорошо рядом с ней. Совсем недавно, напомним, молодые люди помирились, так как прежде Чайчиц позволил себе глупую шутку по поводу фигуры любимой, и теперь у них всё просто замечательно. Пленительный брюнет пообещал больше не совершать таких ошибок.
Впрочем, зрителям кажется, что у возлюбленных всё не просто очень хорошо, а подозрительно хорошо, поэтому, если ребята действительно хотят доказать искренность чувств, им нужен скандал.
В блоге Лиза заявила, что чувствует себя счастливой рядом с Алексеем, а ему, конечно же, очень хорошо рядом с ней. Совсем недавно, напомним, молодые люди помирились, так как прежде Чайчиц позволил себе глупую шутку по поводу фигуры любимой, и теперь у них всё просто замечательно. Пленительный брюнет пообещал больше не совершать таких ошибок.
«У нас с Лёшей все хорошо, просто замечательно, не ругаемся. Мы как в свадебном путешествии, не выходим никуда из своей комнаты, тусуемся все время вдвоём и почти не участвуем в жизни коллектива. Мы интересуемся только друг другом, обдумываем планы на жизнь, думаем, как назовём наших детей и т.д. Все очень хорошо, все прекрасно», - гласит пост Триандафилиди.
Впрочем, зрителям кажется, что у возлюбленных всё не просто очень хорошо, а подозрительно хорошо, поэтому, если ребята действительно хотят доказать искренность чувств, им нужен скандал.