Лиза Триандафилиди и Алексей Чайчиц не участвуют в жизни коллектива "Дома-2" и думают, как назовут своих детей

«У нас с Лёшей все хорошо, просто замечательно, не ругаемся. Мы как в свадебном путешествии, не выходим никуда из своей комнаты, тусуемся все время вдвоём и почти не участвуем в жизни коллектива. Мы интересуемся только друг другом, обдумываем планы на жизнь, думаем, как назовём наших детей и т.д. Все очень хорошо, все прекрасно», - гласит пост Триандафилиди.

В блоге Лиза заявила, что чувствует себя счастливой рядом с Алексеем, а ему, конечно же, очень хорошо рядом с ней. Совсем недавно, напомним, молодые люди помирились, так как прежде Чайчиц позволил себе глупую шутку по поводу фигуры любимой, и теперь у них всё просто замечательно. Пленительный брюнет пообещал больше не совершать таких ошибок.Впрочем, зрителям кажется, что у возлюбленных всё не просто очень хорошо, а подозрительно хорошо, поэтому, если ребята действительно хотят доказать искренность чувств, им нужен скандал.