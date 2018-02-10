Наталья Рудова продемонстрировала на видео пародию на зазнавшихся знаменитостей

Рудова в недоумении сообщила, что не понимает некоторых своих коллег, которые снялись в каком-нибудь непопулярном телесериале или спели композицию, сразу же считают себя настоящими звездами. По мнению артистки, они зазнаются, при этом на самом деле великими артистами не являются.Рудова после своей речи накричала на визажиста из-за плохо сделанного макияжа, и на ассистента, который принёс невкусный кофе. Ролик актрисы за небольшой промежуток времени набрал свыше 50 тысяч отметок «Мне нравится».