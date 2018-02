Первый патч для Kingdom Come: Deliverance имеет вес в 23 ГБ

Игровой проект Kingdom Come: Deliverance ещё пока не вышел, а для него выпустили уже первый патч. В свою очередь размер патча создаст определённые трудности игрокам, имеющим низкоскоростной интернет, так как он "весит" двадцать три гигабайта. Создателями были внесены необходимые корректировки, поменяны характеристики орудия/брони, внесён баланс экономической системы, а также получения опыта. Теперь геймеры смогут в стелс-режиме воспользоваться луком.Стоит отметить, что релиз игрушки должен состояться во вторник тринадцатого февраля. При этом Kingdom Come: Deliverance доступен станет владельцам таких устройств как Xbox One, PS 4, персональные компьютеры. Раньше в средствах массовой информации сообщали, что реализации культовой GTA V смогли превысить количество населения Германии.