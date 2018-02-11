Саймон Марданшин хочет верить Марго Овсянниковой

«Она ответила: «Нет, ты оставайся здесь, а я поеду кайфовать в Москву... Роме она вообще сказала: «Не с ним, так с другим, мне все равно придется проходить детектор». И я так подумал, что это прямо фу. Меня это трогает, а она просто улыбается. Не знаю, чем все это кончится. Хочу ей верить», — написал Саймон.

При этом в блоге загорелый атлет намекнул, что очень хочет продолжить роман с белокурой особой. Парень также добавил, что верит словам своей второй половинки, какими бы сомнительными они ни казались.Недавно, напомним, Марго ответила на самые откровенные вопросы на детекторе лжи. В основном, как стало известно на днях, они касались её интимных связей. Специалист также пытался узнать, не занималась ли девушка "волшебством" за деньги.Прежде Марданшин не раз выходил из себя, вспоминая, что Овсянникова, по слухам, активно занималась эскортом до попадания на проект ТНТ.