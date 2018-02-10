Дмитрий Нагиев поздравил с днём рождения телепродюсера Синельщикову «магическим» видео

Нагиев под постом написал, что когда-то его Лариса Синельщикова подобрала, обогрела и обобрала, а также поздравил её с днем рождения. К поздравлениям известного актёра присоединились с большим букетом роз Андрей Малахов и Дима Билан, Григорий Лепс, который пообещал не употреблять спиртное, Юлия Самойлова с красным сердечком и Пелагея с пакетом сладостей.Позитивное видео, подготовленное к пятидесятипятилетию медиаменеджера Синельщиковой, порадовал интернет-пользователей. Подписчики отметили, что они здорово придумали. Также поклонники сказали, что это отличное поздравление, при этом пожелали телепродюсеру грандиозных телепроектов и новых творческих достижений, женского счастья и здоровья.