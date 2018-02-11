Александра Черно испытывает страх перед встречей с Иосифом Оганесяном

"Любовь это или зависимость? На протяжении года, можно сказать, я пытаюсь это понять. Он бывает другим - хорошим. Он терпит моё поведение. Надеюсь, в этот раз всё будет по-другому. С чистой книги, написанной другим, красивым почерком. А если нет? Тогда для себя я уже пойму точно, что это всё", - гласит пост Черно.

В социальной сети популярная брюнетка написала, что снова хочет страсти, хочет быть любимой и любить сама. При этом девушка не может быть уверена в том, что к Оганесяну её тянет именно из-за любви, ведь речь может идти и о привычке. Впрочем, если любви уже нет, то и возобновлять роман больше нет смысла, считает она.На днях Александра вернулась на "Дом-2", где и познакомилась с Иосифом. На периметре молодые люди строили отношения около десяти месяцев, пережили много невзгод и расставаний, и когда-то даже так сильно поругались, что Черно улетела на Поляну. До этого она и Иосиф были на "Острове любви".