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Астронавт из "Аполлон-11" Базз Олдрин рекламирует "солнечные"рюкзаки с изображениями Марса

Как один из первых людей, побывавших на Луне во время миссии «Аполлон-11», Базз Олдрин - почитаемый астронавт. Однако, похоже, Олдрина сейчас больше интересует мир моды, так как один из самых известных астронавтов мира рекламирует «марсианские» рюкзаки.

Астронавт из "Аполлон-11" Базз Олдрин рекламирует "солнечные"рюкзаки с изображениями Марса


В последнее время Олдрин переезжает в мир моды, хотя с одним условием: все, что связано с его именем, должно способствовать поиску Марса, поскольку астронавт твердо уверен, что Красная планета станет следующей космической границей, на которую ступит человеческая нога. Именно поэтому Базз Олдрин сотрудничает с такими брендами, как Sprayground, чтобы продавать рюкзаки с солнечными батареями с изображением Марса.

Рюкзак входит в модную линию Sprayground's Mission to Mars, в рамках которой представлены также бейсболки, вещевые сумки, перчатки. Но солнечный рюкзак является самым интересным - он стоит 150 долларов, куда входят восемь панелей солнечных батарей, два USB-порта (для зарядки устройств с помощью солнечных батарей) и внешнего аккумулятора. В нем также есть надписи «Buzz Aldrin» и «Mars», что не удивительно. Поскольку на Марсе пока еще никто не был, стиль рюкзака приближен к предположительному внешнему виду марсианского скафандра с серебром.

Но это не первый выход Олдрина в космическую моду. В прошлом году он продефелировал по взлетно-посадочной полосе рядом с Биллом Най в Нью-Йоркской Неделе моды, чтобы продвинуть серебряную одежду с изображениями Марса из коллекции «Жизнь на Марсе: осень-зима 2035».

После этого показа мод Олдрин отметил, что ходить по взлетно-посадочной полосе намного проще, чем ходить по Луне, так что для него это не проблема. Кажется, он получает подобное удовольствие и от продаж этих солнечных рюкзаков.
dzen / Общество
Добавил: Мартынюк Вчера, 19:53
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