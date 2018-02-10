Астронавт из "Аполлон-11" Базз Олдрин рекламирует "солнечные"рюкзаки с изображениями Марса

В последнее время Олдрин переезжает в мир моды, хотя с одним условием: все, что связано с его именем, должно способствовать поиску Марса, поскольку астронавт твердо уверен, что Красная планета станет следующей космической границей, на которую ступит человеческая нога. Именно поэтому Базз Олдрин сотрудничает с такими брендами, как Sprayground, чтобы продавать рюкзаки с солнечными батареями с изображением Марса.Рюкзак входит в модную линию Sprayground's Mission to Mars, в рамках которой представлены также бейсболки, вещевые сумки, перчатки. Но солнечный рюкзак является самым интересным - он стоит 150 долларов, куда входят восемь панелей солнечных батарей, два USB-порта (для зарядки устройств с помощью солнечных батарей) и внешнего аккумулятора. В нем также есть надписи «Buzz Aldrin» и «Mars», что не удивительно. Поскольку на Марсе пока еще никто не был, стиль рюкзака приближен к предположительному внешнему виду марсианского скафандра с серебром.Но это не первый выход Олдрина в космическую моду. В прошлом году он продефелировал по взлетно-посадочной полосе рядом с Биллом Най в Нью-Йоркской Неделе моды, чтобы продвинуть серебряную одежду с изображениями Марса из коллекции «Жизнь на Марсе: осень-зима 2035».После этого показа мод Олдрин отметил, что ходить по взлетно-посадочной полосе намного проще, чем ходить по Луне, так что для него это не проблема. Кажется, он получает подобное удовольствие и от продаж этих солнечных рюкзаков.