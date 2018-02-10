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NASA разрабатывает имплантат против атрофии мышц астронавтов МКС

Быть астронавтом - непростая задача. Физические потери огромны, не считая много побочных эффектов из-за негативного влияния невесомости на человеческое тело, в частности – атрофия мышц. Для устранения проблемы в NASA изобрели чип с лекарством против мышечной атрофии.

NASA разрабатывает имплантат против атрофии мышц астронавтов МКС


Один физический эффект от невесомости, очень хорошо изученный NASA, - это мышечная атрофия. Без притяжения силы тяжести на мышцы они теряют слабую, но постоянную тренировку, которая может привести к ухудшению их работы. В результате астронавты на борту Международной космической станции нуждаются в дополнительной физической активности, к таким, как недавний турнир по бадминтону, проводимый на МКС.

NASA тем временем работает над небольшим имплантируемым чипом, содержащим лекарство, которое может бороться с мышечной атрофией, поскольку имплантат постоянно выгружает препарат в тело космонавта. Состав лекарственного средства и имплантат все еще разрабатываются, но как только он будет завершен, он может стать постоянным способом сохранить мышцы космонавта в тонусе, так как имплантат с лекарством будет находиться под кожей постоянно. Проект в настоящее время называется «Грызун-исследователь 6» (RR-6), поскольку он тестируется на образце из 40 мышей, хранящихся на борту МКС.

«Уникальным аспектом миссии является то, что наноканальная система доставки имплантируется под кожу и обеспечивает постоянную доставку лекарств в организм, что предотвращает необходимость инъекций или приема таблеток ... и если вы хотите посмотреть на нее, это может быть индивидуальное устройство для долговременного лечения болезни ». – рассказал главный научный сотрудник проекта Ясаман Ширази из Исследовательского центра NASA.

Поскольку потенциальное увеличение космических миссий приводит к тому, что все большее количество космонавтов выходят в космос, такой тип имплантата может быть простым решением для рискованной проблемы со здоровьем.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 19:26
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