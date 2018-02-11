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PlayStation 4 Pro получила прошивку для улучшенного качества графики в играх

В конце позапрошлого года компания Sony выпустила на рынок свою новую игровую консоль PlayStation 4 Pro, которая получила более высокий уровень производительности системы. Несмотря на это, некоторые разработчики игр не стали заморачиваться касательно графики, и они просто внедрили поддержку 4K в свои программные продукты.

PlayStation 4 Pro получила прошивку для улучшенного качества графики в играх


Стоит отметить, что были и такие компании, которые производили продукт с сжатым качеством 4К до Quad HD или Full HD. Так игрок все равно мог порадоваться улучшенному качеству картинки. Тем не менее, такое прирост наблюдался не во всех играх, поэтому пользователи при подключении к монитору Full HD или же Quad HD не видели улучшений и решили пожаловаться в Sony.

Японцы решили специально для этого выпустить обновление прошивки 5.50, которое позволило увеличить качество изображения на мониторах Full HD и Quad HD до 4К, но уже размер картинки подстраивается под диагональ дисплея.

Разработчикам игр остается лишь внедрить поддержку суперсэмплинга SSAA в свои продукты, который есть в новой прошивке.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 06:00
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