В SpellForce 3 добавлен редактор карт и миссий
SpellForce 3 наделили крупным обновлением, добавив в игрушку редактор карт. В нём кроме карт создавать можно собственные миссии, используя также инструменты как у разработчиков.
Такой редактор уже является доступным на сегодняшний день. Его бесплатно могут загрузить все обладатели игрушки SpellForce 3. С редактором поставляется подробная инструкция, которая необходима, чтобы процесс создания сценариев и карт сделать более понятным. Игру Spellforce 3 выпустили для персональных компьютеров в декабре прошлого года. Данный проект объединяет в реальном времени стратегию, а также ролевую игру. Следует создать собственного персонажа, выбрать его способности, собирать армии, принимать участие в различных масштабных сражениях.
В свою очередь под командование принять можно одну из 3 фракций, а именно людей, эльфов, орков. Прохождение сюжетной кампании занимает более 30 часов. Доступно также несколько дополнительных режимов.
Такой редактор уже является доступным на сегодняшний день. Его бесплатно могут загрузить все обладатели игрушки SpellForce 3. С редактором поставляется подробная инструкция, которая необходима, чтобы процесс создания сценариев и карт сделать более понятным. Игру Spellforce 3 выпустили для персональных компьютеров в декабре прошлого года. Данный проект объединяет в реальном времени стратегию, а также ролевую игру. Следует создать собственного персонажа, выбрать его способности, собирать армии, принимать участие в различных масштабных сражениях.
В свою очередь под командование принять можно одну из 3 фракций, а именно людей, эльфов, орков. Прохождение сюжетной кампании занимает более 30 часов. Доступно также несколько дополнительных режимов.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 02:30