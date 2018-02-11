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В SpellForce 3 добавлен редактор карт и миссий

SpellForce 3 наделили крупным обновлением, добавив в игрушку редактор карт. В нём кроме карт создавать можно собственные миссии, используя также инструменты как у разработчиков.

В SpellForce 3 добавлен редактор карт и миссий

Такой редактор уже является доступным на сегодняшний день. Его бесплатно могут загрузить все обладатели игрушки SpellForce 3. С редактором поставляется подробная инструкция, которая необходима, чтобы процесс создания сценариев и карт сделать более понятным. Игру Spellforce 3 выпустили для персональных компьютеров в декабре прошлого года. Данный проект объединяет в реальном времени стратегию, а также ролевую игру. Следует создать собственного персонажа, выбрать его способности, собирать армии, принимать участие в различных масштабных сражениях.


В свою очередь под командование принять можно одну из 3 фракций, а именно людей, эльфов, орков. Прохождение сюжетной кампании занимает более 30 часов. Доступно также несколько дополнительных режимов.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 02:30
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