В SpellForce 3 добавлен редактор карт и миссий

Такой редактор уже является доступным на сегодняшний день. Его бесплатно могут загрузить все обладатели игрушки SpellForce 3. С редактором поставляется подробная инструкция, которая необходима, чтобы процесс создания сценариев и карт сделать более понятным. Игру Spellforce 3 выпустили для персональных компьютеров в декабре прошлого года. Данный проект объединяет в реальном времени стратегию, а также ролевую игру. Следует создать собственного персонажа, выбрать его способности, собирать армии, принимать участие в различных масштабных сражениях.В свою очередь под командование принять можно одну из 3 фракций, а именно людей, эльфов, орков. Прохождение сюжетной кампании занимает более 30 часов. Доступно также несколько дополнительных режимов.