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Нейробиологи из США поняли, как формируется долговременная память

Американские нейробиологи из MIT провели изучение клеточного пути в мозге, при котором орган формирует долговременную память. Таким образом, это был первый случай, когда исследователи смогли подробно узнать о механизме формирования долгосрочных воспоминаний, происходящего в гиппокампе.

Нейробиологи из США поняли, как формируется долговременная память


Так ранее стало известно, что воспоминания появляются при смене силы связи между нейронами. При этом задействуется множество соответствующих белков. Также было понятно, что нейроны в области гиппокампа отыгрывают важно значение при создании памяти, то есть воспоминаний, связанных с конкретным событием, местом и т.д.

В 2011 году нейробиологи получили данные о том, что белок Npas4 отвечает в организме за выработку генов, предназначенных для формирования долговременной памяти. Интересно, что именно этот ген проявлял наибольшую активность в области гиппокампа. Во время тестов на мышах эксперты пришли к выводу, что без экспрессии генов, руководящейся белком Npas4, невозможно формирование долгосрочных воспоминаний.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 01:00
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