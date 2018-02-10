Роза Сябитова в свой день рождения поразмыслила на тему женского счастья

Сябитова под постом написала, когда человечество строит космические станции, осваивает Вселенную и присматривается к соседним галактикам, не в состоянии внимательней присмотреться к человеку, который находится рядом. Телесваха добавила, почему люди тщательнее выбирают себе зубного врача и одежду, чем спутника жизни.По мнению некоторых фанатов, просто они не верят, что существует такой человек, с которым удастся всю жизнь пройти рука об руку. Фолловеры также поздравили звездную именинницу с пятидесятишестилетием. Розе поклонники пожелали творческих достижений, здоровья, всех благ и простого человеческого огромного счастья. Фотография Сябитовой в течение восьми часов успела собрать около 2 тысяч отметок «Мне нравится» и более 50 комментариев.