Американские ученые разобрались в том, как формируются привычки

Так до этого стриатум выявили еще в ходе испытания над лабораторными грызунами. В ходе первого исследования мозг крысы проявлял активность при решении новой задачи, а затем уже во время совершения такого же действия сигналы наблюдались только вначале и в конце задачи. На этот раз ученые решили проверить данные и составили еще один эксперимент с грызунами. В ходе мероприятия крыс обучали с определенной последовательностью нажимать на рычаги, а за правильность действий им давали вкусную еду.В конечном счете, после нескольких недель грызуны получили этот навык, и при этом наблюдалась такая же ситуация в области стриатума, то есть возникала активность уже в начале и в конце действия.Таким образом, исследователи смогли подтвердить свою гипотезу касательно того, что отвечает за формирование привычек в мозге. В будущем планируются дальнейшие изучения.