Американские ученые разобрались в том, как формируются привычки
В издании Science Daily появилась статья об исследовании американских ученых из МТИ, которые решили узнать, как формируются привычки человека. Ранее нейробиологи уже узнали, что важным компонентом в формировании привычки является стриатум.
Так до этого стриатум выявили еще в ходе испытания над лабораторными грызунами. В ходе первого исследования мозг крысы проявлял активность при решении новой задачи, а затем уже во время совершения такого же действия сигналы наблюдались только вначале и в конце задачи. На этот раз ученые решили проверить данные и составили еще один эксперимент с грызунами. В ходе мероприятия крыс обучали с определенной последовательностью нажимать на рычаги, а за правильность действий им давали вкусную еду.
В конечном счете, после нескольких недель грызуны получили этот навык, и при этом наблюдалась такая же ситуация в области стриатума, то есть возникала активность уже в начале и в конце действия.
Таким образом, исследователи смогли подтвердить свою гипотезу касательно того, что отвечает за формирование привычек в мозге. В будущем планируются дальнейшие изучения.
Так до этого стриатум выявили еще в ходе испытания над лабораторными грызунами. В ходе первого исследования мозг крысы проявлял активность при решении новой задачи, а затем уже во время совершения такого же действия сигналы наблюдались только вначале и в конце задачи. На этот раз ученые решили проверить данные и составили еще один эксперимент с грызунами. В ходе мероприятия крыс обучали с определенной последовательностью нажимать на рычаги, а за правильность действий им давали вкусную еду.
В конечном счете, после нескольких недель грызуны получили этот навык, и при этом наблюдалась такая же ситуация в области стриатума, то есть возникала активность уже в начале и в конце действия.
Таким образом, исследователи смогли подтвердить свою гипотезу касательно того, что отвечает за формирование привычек в мозге. В будущем планируются дальнейшие изучения.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 00:00