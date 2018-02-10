Соседов рассказал, что Пугачева несчастлива с Галкиным

Соседов сказал, что критикует знаменитостей только из благих побуждений. Кредо критика – не давать пенок дохлым собакам. По его словам, он пишет только о тех артистах, которые состоялись в профессии. Центральное место в карьере Соседов отвел Алле Пугачевой, которую он безумно любит. Но музыкальный критик признался, что она и стала его самым главным разочарованием в его жизни, так как Примадонна не вовремя покинула сцену.Соседов высказал своё мнение касательно личной жизни Пугачевой. Он заявил, что певица несчастлива с молодым мужем Максимом Галкиным, потому что он не видит счастья в её глазах. Также музыкальный критик раскритиковал внешний вид Примадонны. Он считает, что ей больше шли балахоны и полнота.