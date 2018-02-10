Создатели культовой Serious Sam показали свою новую игру

Представителями Devolver Digital опубликован новый трейлер компьютерной игрушки под названием SCUM. Данный проект создаётся бывшими разработчиками культового популярного шутера Serious Sam. В свою очередь темой нового видео являются возможности игрока, который перемещается в большом игровом мире SCUM. По словам разработчиков, персонажи игры будут иметь возможность взбираться на всевозможные существующие возвышенности, а также довольно легко перепрыгивать мелкие препятствия, которые возникают на пути главного героя игры.Как стало известно, релиз игры запланирован уже на текущий год. Командой сначала будет выпущена демоверсия проекта на персональном компьютере в первом квартале текущего года.